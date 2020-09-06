Novak Djokovic şoke etti! Diskalifiye... - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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şoke etti! Diskalifiye...

Novak Djokovic şoke etti! Diskalifiye...

Dünyaca ünlü Sırp rakep , ABD Açık'ta yaptığı hareketle hayranlarını şoke etti ve mücadeleden diskalifiye edildi.

ABD Açık'ta Djokovic şoku yaşandı.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı , Pablo Carreno Busta ile yaptığı 4. tur maçı sırasında kaybettiği puan ile sette 6-5 geri düşerken sinirlenip topa vurdu.

Sırp raket, yolladığı topun çizgi hakemine çarpması sonucu turnuvadan diskalifiye edildi.

Djokovic'in diskalifiye edilmesi sonucu Pablo Carreno Busta adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 06.09.2020
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