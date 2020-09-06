Novak Djokovic şoke etti! Diskalifiye...
Dünyaca ünlü Sırp rakep Novak Djokovic, ABD Açık'ta yaptığı hareketle hayranlarını şoke etti ve mücadeleden diskalifiye edildi.
ABD Açık'ta Djokovic şoku yaşandı.
Turnuvanın 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Pablo Carreno Busta ile yaptığı 4. tur maçı sırasında kaybettiği puan ile sette 6-5 geri düşerken sinirlenip topa vurdu.
Sırp raket, yolladığı topun çizgi hakemine çarpması sonucu turnuvadan diskalifiye edildi.
Djokovic'in diskalifiye edilmesi sonucu Pablo Carreno Busta adını çeyrek finale yazdırdı.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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