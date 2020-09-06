Novak Djokovic şoke etti! Diskalifiye...

ABD Açık'ta Djokovic şoku yaşandı.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Pablo Carreno Busta ile yaptığı 4. tur maçı sırasında kaybettiği puan ile sette 6-5 geri düşerken sinirlenip topa vurdu.

Sırp raket, yolladığı topun çizgi hakemine çarpması sonucu turnuvadan diskalifiye edildi.

Djokovic'in diskalifiye edilmesi sonucu Pablo Carreno Busta adını çeyrek finale yazdırdı.