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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Tenis şöleni bugün başlıyor

Tenis şöleni bugün başlıyor

BNP , bugün eleme maçlarıyla başlıyor.

BNP , bugün eleme maçlarıyla başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Merkezi'ndeki turnuvada daha önce Wimbledon finali oynamış Bouchard da yer alacak. Tekler ve çiftlerde ana tablo kuraları da bugün çekilecek.
  1. 7.9.2020
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