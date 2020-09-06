ABD Açık'ta Serena Williams ve Medvedev 4. tura yükseldi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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'ta ve Medvedev 4. tura yükseldi

ABD Açık'ta Serena Williams ve Medvedev 4. tura yükseldi

Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 3 numaralı seribaşı ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev 4. tura çıktı. Serena Williams, Yunan tenisçi Sakkari ile Medvedev ise ve eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ABD'nin kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 6. gününde 3. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Turnuvada 38 yaşındaki ABD'li , vatandaşı 'ı 1 saat 43 dakika süren mücadelede 2-6, 6-2 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 mağlup ederek 4. turda Yunan tenisçi Maria Sakkari'nin rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise Rus Medvedev, ABD'li Jeffrey John Wolf'u 1 saat 48 dakika sonunda 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı. Medvedev, 4. turda ve eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 06.09.2020
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