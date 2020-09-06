ABD Açık'ta Serena Williams ve Medvedev 4. tura yükseldi
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 3 numaralı seribaşı Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev 4. tura çıktı. Serena Williams, Yunan tenisçi Sakkari ile Medvedev ise Frances Tiafoe ve Marton Fucsovics eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 6. gününde 3. tur karşılaşmalarına devam edildi.
Turnuvada 38 yaşındaki ABD'li Serena Williams, vatandaşı Sloane Stephens'ı 1 saat 43 dakika süren mücadelede 2-6, 6-2 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 mağlup ederek 4. turda Yunan tenisçi Maria Sakkari'nin rakibi oldu.
Tek erkeklerde ise Rus Medvedev, ABD'li Jeffrey John Wolf'u 1 saat 48 dakika sonunda 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı. Medvedev, 4. turda Frances Tiafoe ve Marton Fucsovics eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 06.09.2020
- Usta yazardan flaş eleştiri! "Galatasaraylı yöneticilere bu iki futbolcuyu öneren varsa..."
- Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! "Bonservisi yok diye..."
- Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!
- Fotomac.com.tr duyurmuştu! Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olacağı tarih...
- Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ABD Açık'ta Serena Williams ve Medvedev 4. tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.