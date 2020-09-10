ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu! İlk kez...
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu... Tek kadınlarda Victoria Azarenka, tek erkeklerde ise Dominic Thiem ve Daniil Medvedev yarı finale yükselen taraf oldu. Bu arada Thiem, ABD Açık'ta yarı finale kalan ilk Avusturyalı tenisçi olarak tarihe geçti.
ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçları tamamlandı. Tek kadınlar çeyrek finalinde Belaruslu Victoria Azarenka, baştan sona üstün götürdüğü 1 saat 13 dakika süren mücadelenin ardından 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.
ABD Açık'ta daha önce iki kez finale kalmasına rağmen kupaya uzanamayan 31 yaşındaki Azarenka, bu galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
THIEM İLK AVUSTURYALI OLDU
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-0 mağlup etti.
Thiem, ABD Açık'ta yarı finale kalan ilk Avusturyalı tenisçi olarak tarihe geçti.
3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise aynı ülkeden 10 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalde Dominic Thiem'in rakibi oldu.
11. GÜN PROGRAMI
ABD Açık'ın 11. günü tek kadınlarda iki yarı final maçı oynanacak.
Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Belaruslu Victoria Azarenka korta çıkacak.
Turnuvada 2018 yılında şampiyonluğa ulaşan 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında final vizesi arayacak.
- 10.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu! İlk kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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