ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu! İlk kez... - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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'ta yarı finalistler belli oldu! İlk kez...

ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu! İlk kez...

Tenis Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu... Tek kadınlarda , tek erkeklerde ise ve yarı finale yükselen taraf oldu. Bu arada Thiem, ABD Açık'ta yarı finale kalan ilk Avusturyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

ABD'nin kentinde devam eden grand slam turnuvasının 10. gününde maçları tamamlandı. Tek kadınlar çeyrek finalinde Belaruslu , baştan sona üstün götürdüğü 1 saat 13 dakika süren mücadelenin ardından 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.

'ta daha önce iki kez finale kalmasına rağmen kupaya uzanamayan 31 yaşındaki Azarenka, bu galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

THIEM İLK AVUSTURYALI OLDU

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı , 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-0 mağlup etti.

Thiem, ABD Açık'ta yarı finale kalan ilk Avusturyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

3 numaralı seribaşı Rus ise aynı ülkeden 10 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalde Dominic Thiem'in rakibi oldu.

11. GÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın 11. günü tek kadınlarda iki yarı final maçı oynanacak.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı ABD'li ile Belaruslu Victoria Azarenka korta çıkacak.

Turnuvada 2018 yılında şampiyonluğa ulaşan 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında final vizesi arayacak.

  1. 10.09.2020
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