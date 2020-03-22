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22 Mart 2020, Pazar
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: Sporu evinizde yapın

Durmuş: Sporu evinizde yapın

Türkıye Başkanı Cengiz , koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına destek verdi.

Başkanı ayrıca 900'e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı HisApp sağlıklı yaşam uygulamasını kullanarak evde spor egzersizi yapmayı önerdi.

  1. 22.3.2020
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