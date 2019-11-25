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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Minik tenisçiler profesyonelleri aratmadı

Minik tenisçiler profesyonelleri aratmadı

’nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 8 ’nda katılım açısından rekoru kırıldı. Toplam 240 sporcunun katıldığı turnuvada, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Başkanı verdi.

'nde 22-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8 final karşılaşmalarıyla sona erdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada küçük sporcular, kortta profesyonel sporcuları aratmadı. Grup maçlarından itibaren büyük bir heyecana sahne olan turnuva, hafta sonunda oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.
Final maçlarını izleyen Başkanı , dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi. olarak tenis sporunun yaygınlaşmasını sağlamak adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Dündar, "'ya kazandırdığımız Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri sayesinde çok daha fazla kişi tenis sporunu yapma imkânı buldu. Bu tesisimizde küçük yaş gruplarındaki çocuklarımız için turnuvalar düzenliyoruz. Bu yaş kategorisine 240 sporcu katılarak rekoru kırıldı. Bundan dolayı özellikle ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Âilelerimiz çocuklarına sahip çıkıyor ve spor yapmalarını sağlıyor. Böylece geleceğimize sahip çıkmış oluyoruz. Bütün çocuklarımıza spor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

  1. 25.11.2019
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