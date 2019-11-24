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24 Kasım 2019, Pazar
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'nın kazananı

Davis Kupası'nın kazananı İspanya

'nın Madrid kentinde düzenlenen turnuvasının finalinde 'yı yenen İspanya, 6. kez bu kupanın sahibi oldu. 'nın yaptığı İspanya takımı, , , ve 'den oluştu.

Madrid'de 18-24 Kasım tarihlerinde oynanan ve 18 ülkenin katıldığı 'nın finalinde ile karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk defa bu turnuvada finale kalma başarısı gösteren Kanada, seyirci avantajına sahip ev sahibi İspanya'ya karşı fazla direnemedi.

Finalin ilk serisinde İspanya adına piste çıkan Agut, Kanadalı rakibi Felix Auger Aliassime'yi setlerde 2-0 (7-6, 6-3) mağlup ederek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Babasının ölümünden dolayı perşembe günü İspanya takımının kampından ayrılan Bautista, cenazenin ardından final günü dönerek sahaya çıktı.

Finalin ikinci randevusunda ise İspanyol , Kanadalı rakibi Denis Shapovalov'u 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenince çiftler maçına gerek kalmadan kupa İspanya'nın oldu.

Turnuva kuralları gereği takımlar ilk, teklerden iki maç yaparken, eşitlik olması halinde kazananı çiftler maçı belirliyor.

ATP erkekler dünya tenis sıralamasının 1 numarası Rafael Nadal, turnuva boyunca gösterdiği performansla, "salata tabağı" olarak adlandırılan Davis Kupası'nı İspanya'nın kazanmasına öncülük etti.

'nın yaptığı İspanya takımı, Rafael Nadal, Roberto Bautista, ve 'den oluştu.

Diğer yandan Davis Kupası bu yıl, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu yatırım grubunun organizasyonunda gerçekleşti.

İspanya Kralı 6. Felipe, futbolcu ve Pique'nin izleyiciler arasında olduğu final gününde, Kolombiyalı şarkıcı Shakira küçük bir konser verdi.

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 23:56
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