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17 Kasım 2019, Pazar
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'da şampiyon

Milli tenisçi İpek Öz Antalya'da şampiyon

'da düzenlenen (ITF) turnuvası 'nin finalinde 'yı 2-0 yenen şampiyon oldu.

, 'da düzenlenen (ITF) turnuvası 'nde şampiyon oldu.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Çek 'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. 20 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

İpek, çiftler kategorisinde ise Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko ile ikinciliğe ulaştı. İpek ve partneri, Çek tenisçiler Johana Markova-Nika Radisic'e 4-6, 5-7'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı çiftler kategorisinde ikinci olarak tamamladı.

  1. 17.11.2019
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