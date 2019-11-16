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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Federer'i eleyen Tsitsipas finalde!

Federer'i eleyen Tsitsipas finalde!

'nin başkenti 'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin 7. gününde Stefanos Tsitsipas, 'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile 6 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas karşılaştı.

Tsitsipas, turnuvada 6 şampiyonluğa ulaşan tek tenisçi konumundaki Federer'i 1 saat 36 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Böylece, dünya sıralamasında zirvenin ilk üçünde yer alan turnuvanın favorileri , ve Federer, şampiyonaya veda etti.

Diğer yarı final mücadelesinde, Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem karşılaşacak.

  1. 16.11.2019
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