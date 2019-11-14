Berrettini Thiem'e set vermedi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Haberleri Berrettini Thiem'e set vermedi

Berrettini Thiem'e set vermedi

Berrettini Thiem'e set vermedi

Profesyonel Tenisçiler Birliği () Finalleri'nin 5. gününde İtalyan , Avusturyalı 'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki maçında, yarı finale kalmayı önceden garantileyen 5 numaralı seribaşı Thiem ile 8 numaralı seribaşı Berrettini karşılaştı.

Berrettini, 1 saat 16 dakika süren mücadelenin ardından Thiem'i 7-6 ve 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Turnuvanın 5. günü, Bjorn Borg Grubu'nda Novak Djokovic-Roger Federer maçı ile tamamlanacak. Karşılaşmayı kazanan taraf, grupta Thiem'in ardından yarı finale yükselen ikinci tenisçi olacak.

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Berrettini Thiem'e set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN