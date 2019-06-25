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25 Haziran 2019, Salı
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Wimbledon'a galibiyetle başladı

Pemra Özgen Wimbledon'a galibiyetle başladı

, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda 'ı 2-0 yenerek 2. eleme turuna katılmaya hak kazandı. Pemra Özgen, 2. eleme turunda dünya 134 numarası Rumen tenisçi ile karşılaşacak.

, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda 'ı 2-0 yenerek 2. eleme turuna katılmaya hak kazandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 220. basamağındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda dünya 258 numarası Çinli Yuxuan Zhang ile karşılaştı.

Rakibini 2 sette aldığı 6-1'lik skorlarla 2-0 yenen milli tenisçi, turu geçen taraf oldu.

Pemra Özgen, 2. eleme turunda dünya 134 numarası Rumen tenisçi ile karşılaşacak.

  1. 25.06.2019
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