Çağla Büyükakçay Wimbledon'da elemeleri geçemedi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Hint Ankita Raina'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Hint Ankita Raina'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Kadınlar dünya sıralamasının 247. basamağındaki Çağla Büyükakçay, elemelerin ilk turunda dünya 171 numarası Hint Ankita Raina ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvaya veda etti.
- 25.06.2019
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