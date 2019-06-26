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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'den 'a veda

Pemra Özgen'den Wimbledon'a veda

Milli tenisçi , sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'ın 2. eleme turunda 'a 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli tenisçi , sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'ın 2. eleme turunda 'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Kadınlar dünya sıralamasının 220. basamağındaki Pemra Özgen, ikinci eleme turunda dünya 134 numarası Ana Bogdan ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yer alan milli tenisçi, rakibine 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

  1. 26.06.2019
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