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23 Haziran 2019, Pazar
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Elemeler tamamlandı ana tablo başladı

Elemeler tamamlandı ana tablo başladı

Resort’un ev sahipliğinde ve Federasyonu’nun himayesinde düzenlenen ’da ikinci gün, hem elemelerin final turuna hem de ana tablo maçlarına sahne oldu.

'da ana tablo mücadeleleri Miomir Kecmanovic-Jaume Munar ve Joao Sousa-Lorenzo Sonego maçlarıyla başlarken, Kecmanovic ve Sonego ikinci tura yükselmeyi başardı. , , JC Aragone ve ise elemelerin final turunda rakiplerini saf dışı bırakarak ana tablo için boşta olan son dört bilete adlarını yazdırdılar.

KECMANOVİC VE SONEGO İKİŞER SETTE
Organizasyonun ilk ana tablo maçında 19 yaşındaki Sırp raket Miomir Kecmanovic, İspanyol Jaume Munar karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle kazanmasını bildi.

Turnuvanın 8 numarası Joao Sousa ise ana tabloda elenen ilk seribaşı oldu. Dünya 74 numarası Lorenzo Sonego'ya 6-3, 7-6'lık setlerle kaybeden Portekizli raket, geçen yıl ikinci tur oynadığı Antalya'ya erken veda etti.

1 VE 2 NUMARA ANA TABLODA
Turkish Airlines Antalya Open eleme tablosunda ilk iki seribaşı Viktor Troicki ve Steve Darcis beklendiği gibi ana tabloya rahat yükseldi.
Elemelerdeki ilk maçında milli tenisçi Yankı Erel'i mağlup eden 33 yaşındaki tecrübeli raket Viktor Troicki, ana tablo yolundaki son rakibi Roberto Ortega Olmedo'yu setlerde geriden gelerek 3-6, 7-6, 6-2 ile geçti. Elemelerde korta çıkan bir diğer Türk raket Sarp Ağabigün'ü turnuvanın dışına iten Steve Darcis ise İspanyol Carlos Gomes Herrera önünde 6-3'lük iki setle kazanmasını bildi.

Eleme tablosunda son iki biletin sahipleri ise 4 numaralı seribaşı JC Aragone ve 6 numara Kevin Krawietz oldu.
Turkish Airline Antalya Open'da yarın dört kortta 11 karşılaşma oynanacak.

  1. 23.06.2019
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