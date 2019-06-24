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24 Haziran 2019, Pazartesi
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İpek şampiyon

İpek şampiyon

 , Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Kanadalı Katherine Sebov'u 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) yenen Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.

  1. 24.6.2019
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