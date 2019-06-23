İpek Soylu Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı
Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı.
Rakibini 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.
İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.
- 23.06.2019
-
Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
-
Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
-
Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
İpek Soylu Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.