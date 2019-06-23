İpek Soylu Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı.

Rakibini 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.

İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.