İpek Soylu, İsrail'de şampiyonluğa ulaştı - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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İsrail'de şampiyonluğa ulaştı

İpek Soylu İsrail'de şampiyonluğa ulaştı

, çiftler kategorisinde partneri 'le ITF tarafından İsrail'de düzenlenen Akko Turnuvası'nda şampiyon oldu.

, İsrail'de düzenlenen Akko Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Hırvat partneri 'le şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'in Akko şehrinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada İpek Soylu-Silvia Njiric çiftinin finalde Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ettiği belirtildi.

İpek Soylu'nun bu sene 4. toplamda da 21. çiftler şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 21:20
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