İpek Soylu İsrail'de şampiyonluğa ulaştı
Milli tenisçi, çiftler kategorisinde partneri Silvia Njiric'le ITF tarafından İsrail'de düzenlenen W25 Akko Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Milli tenisçi İpek Soylu, İsrail'de düzenlenen W25 Akko Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Hırvat partneri Silvia Njiric'le şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'in Akko şehrinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada İpek Soylu-Silvia Njiric çiftinin finalde Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ettiği belirtildi.
İpek Soylu'nun bu sene 4. toplamda da 21. çiftler şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.
- 15.06.2019
- Güncelleme: 15.06.2019 21:20
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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