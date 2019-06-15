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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'da finalde

Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde

, 'dan bir başarı daha. ITF tarafından düzenlenen De 'nda teklerde finale çıktı...

, 'da düzenlenen De 'nda teklerde finale yükseldi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona şehrinde Uluslararası (ITF) tarafından düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Çağla'nın Avustralyalı Jaimee Fourlis'i 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktığı belirtildi.

Çağla Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun finalinde yarın 1 numaralı seribaşı ABD'li Alexandra Kiick şampiyonluk mücadelesi verecek.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 22:32
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