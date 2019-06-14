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14 Haziran 2019, Cuma
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, ’da yarı finalist

Çağla Büyükakçay, İspanya’da yarı finalist

Rumen rakibi ’yı 7-5, 6-4’lük setlerle yenen , Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ’da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Trofeu Internacional Ciutat De turnuvasında yarı finale yükseldi.

'nın şehrindeki 60 bin dolar toplam para ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren milli raket teklerde yarı finale çıkmayı başardı.

Sırasıyla Karadağlı ve Alman rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Rumen 'yla karşılaşan Büyükakçay, güçlü bir performans sergileyerek adını son dörde yazdırmasını bildi. Klasmanının 165. basamağındaki Bara'yı 7-5, 6-4 ile saf dışı bırakan Büyükakçay'ın yarı finaldeki rakibi, elemelerden gelerek 2 numaralı seribaşı Xinyun Han'ı 6-2, 6-1'lik setlerle geçen Avustralyalı Jaimee Fourlis olacak.

  1. 14.06.2019
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