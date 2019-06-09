Rafael Nadal 12. kez Roland Garros şampiyonu

Oldukça uzun rallilerle başlayan maçta servis kıran ilk isim, beşinci oyunda Dominic Thiem oldu. Ancak turnuvada daha önce defalarca yaptığı gibi hemen reaksiyon gösteren Nadal, bir sonraki oyunda rakibinin servisini kırarak sete dengeyi getirmeyi bildi. Thiem'in servis attığı sekizinci oyunda bir kez daha baskı kuran Rafa, bu oyunda bulduğu ilk servis kırma şansını değerlendirerek avantajı eline aldı ve çekişmeli geçen bu seti 54 dakikada 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Açılış setini kaybetmesine karşın moral bozukluğunu çabuk atlatan 4 numaralı seribaşı Thiem, ikinci sette daha agresif bir oyun benimsedi. İki tenisçinin de servis oyunlarına tutunarak başladığı bu sette gelen topları daha önde karşılayarak puanların kontrolünü ele almaya çalışan Thiem, 12. oyunda bulduğu ilk servis kırma şansını değerlendirdi ve sadece 7 basit hata yaptığı bu seti 7-5 kazanarak maça dengeyi getirdi.

Rafael Nadal- Dominic Thiem (2019 Roland-Garros)

Üçüncü sette ise kortta Rafael Nadal fırtınası esti. İlk 17 puanın 16'sını kazanarak bir anda 4-0 öne fırlayan İspanyol tenisçi, domine ettiği bu seti 24 dakikada 6-1'le kazanmayı başardı. Nadal bu sette 10 puan vuruşuna karşılık sadece iki basit hata yaptı.

Dördüncü setin ilk oyununda servis kırma şansı bulsa da bunu değerlendiremeyen Thiem, bir sonraki servis oyununu rakibine kaptırarak maçta ipleri tamamen Nadal'a teslim etti. Setin üçüncü oyununda rakibine bir kez daha servis kırma puanı gösterse de bunu savunan Nadal, altıncı oyunda bir kez daha servis kırdı ve seti 6-1 kazanarak 3 saat süren finale noktayı koydu.

Maç boyunca Dominic Thiem'in 38 basit hatasına karşılık 30 basit hata yapan Nadal, puan vuruşlarında ise rakibine 38-31'lik üstünlük sağladı.

33 yaşındaki Rafael Nadal böylece kariyerindeki 12. Roland Garros zaferine ulaştı. Grand Slam'lerdeki toplam şampiyonluğu sayısını da 18'e yükselten İspanyol tenisçi, 20 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran Roger Federer'e de bir adım yaklaşmış oldu.