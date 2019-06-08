Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Milli tenisçi , çiftlerde şampiyon oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Uluslararası (ITF) tarafından düzenlenen 's Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü 's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu, Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.

Profesyonel kariyerinin 7. çiftler zaferine ulaşan , İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko Turnuvası'nda mücadele edecek.

  1. 08.06.2019
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