Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Fergana Women's Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu, Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı.
Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.
Profesyonel kariyerinin 7. çiftler zaferine ulaşan Berfu Cengiz, İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko Turnuvası'nda mücadele edecek.
- 08.06.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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