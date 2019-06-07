Nadal, Federer'i 3 sette geçti
07 Haziran 2019, Cuma
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Nadal, Federer'i 3 sette geçti

Nadal, Federer'i 3 sette geçti

İspanyol tenisçi Nadal, 'i grand slam turnuvalarındaki 13. karşılaşmalarında 10. kez mağlup ederek 'ta finale çıktı. 'daki 6. karşılaşmalarında da Federer'e geçit vermeyen Nadal, aralarındaki 39. maçta 24. defa korttan galip ayrıldı.

Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası , klasmanın 3. basamağındaki 'i 3-0 yenerek () Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasındaki tek erkekler yarı final maçında, Roland Garros'yu 11 kez kazanan İspanyol Nadal ile 2009 şampiyonu karşılaştı.

Maç öncesi toprak kortta Federer'e karşı 13-2 üstünlüğü bulunan Nadal, 6. oyunda kırdığı servis sayesinde ilk seti 6-3 kazandı.

Nadal, Federer'in sık sık file önüne geldiği ve geri çizgiden daha agresif vuruşlar denediği için 29 basit hata yaptığı 2. seti 6-4 alarak 2-0 öne geçti.

Federer'in oyundan koptuğu 3. seti de 6-2 kazanan Nadal, 2 saat 25 dakika sonunda sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Nadal, grand slam turnuvalarında 13. kez karşılaştığı Federer'i 10. defa mağlup ederek Fransa Açık'taki 12. finaline yükseldi.

Roland Garros'daki 6. karşılaşmalarında da Federer'e geçit vermeyen Nadal, aralarındaki 39. maçta 24. galibiyetini aldı.

  1. 07.06.2019
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