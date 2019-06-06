Simona Halep'ten Fransa Açık'a veda
06 Haziran 2019, Perşembe
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Simona 'ten 'a veda

Simona Halep'ten Fransa Açık'a veda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona çeyrek finalde elendi.

Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvada, dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 3 numarası ile 17 yaşındaki ABD'li Amanda Anisimova karşılaştı.

Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Anisimova, 1 saat 8 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Halep, geçen yıl Fransa Açık'tan zaferle ayrılarak kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.

  1. 06.06.2019
  2. Güncelleme: 06.06.2019 15:24
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