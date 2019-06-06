Simona Halep'ten Fransa Açık'a veda
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep çeyrek finalde elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, dünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 3 numarası Halep ile 17 yaşındaki ABD'li Amanda Anisimova karşılaştı.
Dünya sıralamasında 51. basamakta yer alan Anisimova, 1 saat 8 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Halep, geçen yıl Fransa Açık'tan zaferle ayrılarak kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.
- 06.06.2019
- Güncelleme: 06.06.2019 15:24
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Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
Simona Halep'ten Fransa Açık'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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