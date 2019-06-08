Fransa Açık erkekler finalinin adı belli oldu
08 Haziran 2019, Cumartesi
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erkekler finalinin adı belli oldu

Fransa Açık erkekler finalinin adı belli oldu

, 'i yağmur nedeniyle 2 günde tamamlanan ve 4 saat 14 dakika süren maçta; 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5'lik setlerle 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. kez finale kaldı. Thiem finalde Federer'i yenen ile karşılaşacak.

() erkekler tek finalinde dünya 2 numarası İspanyol ile 4 numarada yer alan Avusturyalı karşı karşıya gelecek.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Thiem arasındaki dün oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti. Dominic Thiem, 4 saat 13 dakika süren müsabakada Djokovic'i 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı. Öte yandan bugün de hava koşulları nedeniyle maça bir süre ara verildi.

Thiem ayrıca Djokovic'in 26 maçlık grand slam galibiyetini böylece bitirdi. Avusturyalı raket ayrıca kariyerinde ikinci kez grand slamde finale yükseldi.
Fransa Açık'ta tek erkekler finali Avusturyalı Dominic Thiem ile İspanyol Rafael Nadal arasında yarın oynanacak.

  1. 08.06.2019
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