Fransa Açık erkekler finalinin adı belli oldu
Dominic Thiem, Novak Djokovic'i yağmur nedeniyle 2 günde tamamlanan ve 4 saat 14 dakika süren maçta; 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5'lik setlerle 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. kez finale kaldı. Thiem finalde Federer'i yenen Rafael Nadal ile karşılaşacak.
Fransa Açık (Roland Garros) erkekler tek finalinde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 4 numarada yer alan Avusturyalı Dominic Thiem karşı karşıya gelecek.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki dün oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti. Dominic Thiem, 4 saat 13 dakika süren müsabakada Djokovic'i 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı. Öte yandan bugün de hava koşulları nedeniyle maça bir süre ara verildi.
Thiem ayrıca Djokovic'in 26 maçlık grand slam galibiyetini böylece bitirdi. Avusturyalı raket ayrıca kariyerinde ikinci kez grand slamde finale yükseldi.
Fransa Açık'ta tek erkekler finali Avusturyalı Dominic Thiem ile İspanyol Rafael Nadal arasında yarın oynanacak.
- 08.06.2019
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Yorum
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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