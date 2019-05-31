Pliskova Fransa Açık'a veda etti
31 Mayıs 2019, Cuma
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Pliskova 'a veda etti

Pliskova Fransa Açık'a veda etti

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Pliskova, üçüncü turda Hırvat Martic'e yenilerek elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova üçüncü turda elendi.

Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvanın altıncı gününde korta çıkan dünya 2 numarası Çek tenisçi Pliskova, klasmanda 31. sırada yer alan Hırvat Petra Martic ile üçüncü turda karşı karşıya geldi.

Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve 85 dakika süren mücadelede Pliskova'nın servisini 5 kez kıran Martic, rakibini 6-3'lik setlerle mağlup etti.

2017 Fransa Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Pliskova, turnuvaya üst üste iki yıldır üçüncü turda veda ediyor.

Martic, dördüncü turda Estonyalı Kaia Kanepi ile Rus Veronika Kudermetova maçının galibiyle karşılaşacak.

  1. 01.06.2019
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