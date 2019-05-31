Pliskova Fransa Açık'a veda etti
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Pliskova, üçüncü turda Hırvat Martic'e 2-0 yenilerek elendi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova üçüncü turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın altıncı gününde korta çıkan dünya 2 numarası Çek tenisçi Pliskova, klasmanda 31. sırada yer alan Hırvat Petra Martic ile üçüncü turda karşı karşıya geldi.
Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve 85 dakika süren mücadelede Pliskova'nın servisini 5 kez kıran Martic, rakibini 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
2017 Fransa Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Pliskova, turnuvaya üst üste iki yıldır üçüncü turda veda ediyor.
Martic, dördüncü turda Estonyalı Kaia Kanepi ile Rus Veronika Kudermetova maçının galibiyle karşılaşacak.
- 01.06.2019
-
Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
Toplam 1
Yorum
gg falcao tetteh hakan çalhanoglu talisca ile cimbom lig şampiyonluguna 3-4 sene ambargo koyar
-
Fejsa için pres
Toplam 1
Yorum
Belli oldu Fener yine parayı çarçur edecek
-
Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
yazıcı hattirickküp yapmış adam
Pliskova Fransa Açık'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.