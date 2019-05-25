İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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, Tayland'da şampiyon oldu

İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu

, (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen turnuvada Bulgar partneri ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

, Tayland'da çiftler şampiyonluğuna uzandı.

(ITF) tarafından Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleşen 25 bir dolan ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden İpek Soylu- ikilisi, Japonya'dan turnuvaya katılan 2 numaralı seribaşları Haruka Kaji-Risa Ozaki çiftiyle karşı karşıya geldi.

Soylu-Aleksandrina ikilisi, final karşılaşmasını 6-1 ve 6-3'lük setlerle kazanarak şampiyonluğa uzanmayı başardı. Soylu önümüzdeki hafta yine Tayland'da düzenlenecek olan ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasında boy gösterecek.

  1. 25.05.2019
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