Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'ta ana tablo kuraları çekildi

Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası 'ta () ana tablo kuraları çekildi.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası 'ta () ana tablo kuraları çekildi.

Tek erkeklerde 2015 yılından bu yana ilk kez Fransa Açık'a katılacak dünya 3 numarası İsviçreli , ilk turda İtalyan Lorenzo Sonego ile eşleşti.

Dünya klasmanının zirvesinde yer alan Sırp 'in ilk turdaki rakibi Polonyalı Hubert Hurkacz olurken, kariyerinde 11 Roland Garros şampiyonluğu bulunan İspanyol ise elemelerden gelecek bir tenisçiyle ilk turda karşılaşacak.

Aynı yarıda bulunan 37 yaşındaki Federer ile turnuvanın en büyük favorilerinden Nadal'ın yarı finalde karşılaşma ihtimali bulunuyor. Federer, kendisini bu sezon 'ta eleyen Yunan Stefanos Tsitsipas ile de çeyrek finalde eşleşebilir.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, ilk turda Slovak Anna Karolina Schmiedlova, ABD'li da Rus Vitalia Diatchenko ile tur mücadelesi verecek.

Son şampiyon Rumen Simona Halep ise Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile eşleşti.

  1. 23.05.2019
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