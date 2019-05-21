Başak Eraydın'dan Fransa Açık'a erken veda
Milli tenisçi Başak Eraydın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) ilk eleme turunda ev sahibi ülkeden Elsa Jacquemot'a 2-0 yenilerek elendi.
Kariyerinde ikinci kez grand slam turnuvasında mücadele eden Başak Eraydın, toplam 64 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.
Milli tenisçi, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan "korunmuş sıralama kuralı"ndan faydalanarak Fransa Açık'ın elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.
Toprak kortta oynanan ve sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık, 26 Mayıs Pazar günü başlayacak.
- 21.05.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
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Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
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Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Başak Eraydın'dan Fransa Açık'a erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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