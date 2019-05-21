Başak Eraydın'dan Fransa Açık'a erken veda
21 Mayıs 2019, Salı
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'dan 'a erken veda

Başak Eraydın'dan Fransa Açık'a erken veda

, Tenis Turnuvası'nın () ilk eleme turunda ev sahibi ülkeden Elsa Jacquemot'a 2-0 yenilerek elendi.

Kariyerinde ikinci kez grand slam turnuvasında mücadele eden , toplam 64 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan "korunmuş sıralama kuralı"ndan faydalanarak 'ın elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.

Toprak kortta oynanan ve sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık, 26 Mayıs Pazar günü başlayacak.

  1. 21.05.2019
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