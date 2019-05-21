Başak Eraydın'dan Fransa Açık'a erken veda

Kariyerinde ikinci kez grand slam turnuvasında mücadele eden Başak Eraydın, toplam 64 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Milli tenisçi, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan "korunmuş sıralama kuralı"ndan faydalanarak Fransa Açık'ın elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.

Toprak kortta oynanan ve sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık, 26 Mayıs Pazar günü başlayacak.