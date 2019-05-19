Roma Açık'ta şampiyon Nadal
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Haberleri Roma Açık'ta şampiyon Nadal

'ta şampiyon Nadal

Roma Açık'ta şampiyon Nadal

Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Sırp 'i 2-1 yenen İspanyol , şampiyonluğa ulaştı.

'nın başkenti Roma'da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Djokovic ile klasmanın 2. basamağındaki Nadal karşılaştı.

Nadal, 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-0, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak 'ta üst üste ikinci olmak üzere 9. şampiyonluğuna uzandı.

İspanyol tenisçi, bu sezon ilk, kariyerinin ise 81. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca Nadal, 34 şampiyonluğa ulaştığı Masters turnuvalarında 33 şampiyonluğa sahip Djokovic'i geride bırakarak en başarılı tenisçi oldu.

  1. 19.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roma Açık'ta şampiyon Nadal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN