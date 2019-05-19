Roma Açık'ta şampiyon Nadal
Roma Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğa ulaştı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Djokovic ile klasmanın 2. basamağındaki Nadal karşılaştı.
Nadal, 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-0, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak Roma Açık'ta üst üste ikinci olmak üzere 9. şampiyonluğuna uzandı.
İspanyol tenisçi, bu sezon ilk, kariyerinin ise 81. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Ayrıca Nadal, 34 şampiyonluğa ulaştığı Masters turnuvalarında 33 şampiyonluğa sahip Djokovic'i geride bırakarak en başarılı tenisçi oldu.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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