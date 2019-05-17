Millilerden tarihi başarı
Paralimpikte genç milli tenisçiler, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde mücadele eden Türkiye, paralimpik tenis tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Dünya Takım Kupası'nda, Türkiye'yi genç erkekler kategorisinde milli sporcular Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan ve Cihan Çakmakçı temsil etti.
Hollanda'yı ve Brezilya'yı 2-1'lik skorla yenerek grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde Avustralya'ya 3-0 mağlup oldu. Milli tenisçiler, bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla, paralimpik tenis tarihinde Dünya Kupası'nda ilk kez madalya kazandı.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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