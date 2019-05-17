Millilerden tarihi başarı
17 Mayıs 2019, Cuma
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Millilerden tarihi başarı

Millilerden tarihi başarı

Paralimpikte genç , 'nda üçüncü oldu

'nda gençler kategorisinde mücadele eden , paralimpik tenis tarihinde ilk kez kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 'in kentinde düzenlenen Dünya Takım Kupası'nda, Türkiye'yi genç erkekler kategorisinde milli sporcular Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan ve Cihan Çakmakçı temsil etti.

'yı ve 'yı 2-1'lik skorla yenerek grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde 'ya 3-0 mağlup oldu. , bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla, paralimpik tenis tarihinde Dünya Kupası'nda ilk kez madalya kazandı.

  1. 17.05.2019
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