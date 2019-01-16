Burak Yılmaz 71 numaralı formayı giyecek
16 Ocak 2019, Çarşamba
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71 numaralı formayı giyecek

Burak Yılmaz 71 numaralı formayı giyecek

’ın ’dan ettiği ’ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.

Devre arası döneminde ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen 'ın forma numarası belli oldu. Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş'ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek.

Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor.
  1. 16.1.2019 11:29
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