Burak Yılmaz 71 numaralı formayı giyecek
Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Burak Yılmaz’ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.
Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor.
- 16.1.2019 11:29
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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