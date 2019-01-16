Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk 11’e

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, antrenmanın ilk yarım saatinde salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar antrenmanın kalan bölümününde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i as kadroda oynattı. Tecrübeli teknik adamın ilk taktik çift kale maçtaki 11'i, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven ve Burak Yılmaz'dan oluştu. İlk yarıda bu 11'i bozmayan Güneş, ikinci yarıda Dorukhan'ı, eksik oynayan siyah-takıma geçirirken, diğer oyuncularda herhangi bir değişiklik yapmadı. Beşiktaş, Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.



DOKTORLAR RİSKE ETMEK İSTEMİYOR



Siyah-beyazlıların yeni transferi Burak Yılmaz özel bir çalışma programı dahilinde antrenmanlarına devam ediyor. Fakat sağlık ekibi, Beşiktaş teknik kadrosuna Burak'ın Ocak ayında oynanacak maçlarda forma giymemesini önerirken; Şubat ayına tam kapasiteyle hazır etme sözü verdi. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in de dünkü taktik maçında ilk 11'de şans verdiği Burak'ı, Erzurum maçında sahaya sürmek için denemeler yaptığı ifade edildi.



TOLGAY'A İLGİ AZALDI



Geçtiğimiz haftalarda İtalyan temsilcisi Torino'nun, Tolgay Arslan ile ilgilendiği belirtiliyordu. Ancak taraflar arasındaki görüşmelerin ardından transferin büyük ölçüde rafa kaldırıldığı öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Tolgay, Torino'nun hocası Walter Mazzari'nin öncelikleri arasında yer almıyor.