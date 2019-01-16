Beşiktaş farklı kazandı
18 Nisan 2019, Perşembe
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farklı kazandı

Beşiktaş farklı kazandı

Şampiyonlar Ligi’nde ’ı 22 sayı farla yenen Sompo Japan, Yunan rakibi ile olan ikili averajda avantajlı durumda.

Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. hafta mücadelesinde temsilcisi 'ı ağırlayan Sompo Japan, sahadan 96-74 galip ayrıldı. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, grubun 4. haftasında Promitheas'a deplasmanda 8 sayı (80-72) farkla kaybettiği için ikili averajda üstünlüğü ele geçirmiş oldu. Beşiktaş, grupta 12. hafta maçında 23 Ocak Çarşamba günü 'da lider Segafredo Virtus Bologna'nın konuğu olacak.

  1. 16.1.2019
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