Beşiktaş farklı kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 96-74 galip ayrıldı. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, grubun 4. haftasında Promitheas'a deplasmanda 8 sayı (80-72) farkla kaybettiği için ikili averajda üstünlüğü ele geçirmiş oldu. Beşiktaş, grupta 12. hafta maçında 23 Ocak Çarşamba günü İtalya'da lider Segafredo Virtus Bologna'nın konuğu olacak.