Beşiktaş farklı kazandı
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Promitheas’ı 22 sayı farla yenen Beşiktaş Sompo Japan, Yunan rakibi ile olan ikili averajda avantajlı durumda.
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Promitheas'ı ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 96-74 galip ayrıldı. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, grubun 4. haftasında Promitheas'a deplasmanda 8 sayı (80-72) farkla kaybettiği için ikili averajda üstünlüğü ele geçirmiş oldu. Beşiktaş, grupta 12. hafta maçında 23 Ocak Çarşamba günü İtalya'da lider Segafredo Virtus Bologna'nın konuğu olacak.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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