Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor - Fotomaç
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Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor
Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay bugün Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da olacak.
16 Ocak 2019 Çarşamba 00:01
Güncelleme: 16.01.2019 07:55
Süper Lig'in ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Muhayer Oktay'ın işini bitirdi.
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Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Muhayer için Beşiktaş'ın, diğer rakiplerinden daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği ortaya çıktı.
Geleceğin en önemli futbolcularından biri olması beklenen Muhayer'in bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Genç oyuncuyla, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Muhayer için 210 bin euro yetiştirme bedeli, oyuncuya da aylık 8 bin euro maaş ödenecek.