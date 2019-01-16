Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor - Fotomaç
18 Nisan 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor

Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay bugün Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da olacak.

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:01 Güncelleme: 16.01.2019 07:55
Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor

Süper Lig'in ikinci yarısına etkili bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Muhayer Oktay'ın işini bitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Muhayer için Beşiktaş'ın, diğer rakiplerinden daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor

Geleceğin en önemli futbolcularından biri olması beklenen Muhayer'in bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor

Genç oyuncuyla, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş Muhayer Oktay ile imzalıyor

Muhayer için 210 bin euro yetiştirme bedeli, oyuncuya da aylık 8 bin euro maaş ödenecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN