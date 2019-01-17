Federer rahat – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Federer rahat

Federer rahat

Sezonun ilk Grand Slam'i olan 'ta mücadele eden set vermeden turladı.

Sezonun ilk Grand Slam'i olan 'ta mücadele eden set vermeden turladı. İsviçreli raket, Daniel Evans'ı 7-6, 7-6, 6-3'lük setlerle 3-0 devirdi. Kadınlarda ise , Jahonna Larsson'u 6-1 ve 6-3 ile 2-1 geçerek tur atladı.
  1. 17.1.2019
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