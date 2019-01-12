Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi
12 Ocak 2019, Cumartesi
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yarı finalde elendi

Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi

, 'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını yarı finalde noktaladı.

Sezonu 'da açan Çağla, tek kadınlarda ilk üç maçını set kaybetmeden kazanarak yarı finale çıktı.

Organizasyonda 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden , yarı finalde Ukraynalı Daria Lopatetska ile karşılaştı.

Dünya sıralamasının 271. basamağında bulunan Çağla, rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.

  1. 12.1.2019 12:44
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