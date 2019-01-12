Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Hong Kong'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını yarı finalde noktaladı.
Sezonu Hong Kong'da açan Çağla, tek kadınlarda ilk üç maçını set kaybetmeden kazanarak yarı finale çıktı.
Organizasyonda 4 numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi, yarı finalde Ukraynalı Daria Lopatetska ile karşılaştı.
Dünya sıralamasının 271. basamağında bulunan Çağla, rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti.
- 12.1.2019 12:44
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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