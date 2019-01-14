Avustralya açık turnuvası başladı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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açık turnuvası başladı

Avustralya açık turnuvası başladı
2019'un ilk Grand Slam turnuvası Açık başladı. 27 Ocak'a kadar sürecek olan turnuvada 62.5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 245 milyon lira) ödül dağıtılacak. Erkeklerde , ve , kadınlarda ise Simona , Kerber ve turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.
  1. 14.1.2019
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