WTA Finalleri'nde Stephens ve Ukraynalı Svitolina finale çıktı
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Sloane Stephens ve Elina Svitolina finale yükseldi.
Günün ilk yarı final mücadelesinde Hollandalı Kiki Bertens ile Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi. Rakibini 7-5, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Svitolina adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında ise ABD'li Sloane Stephens, ilk setini 6-0 kaybettiği maçta 6-4 ve 6-1'lik setlerle Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenerek finalde Svitolina'nın rakibi oldu.
Turnuva, yarın oynanacak final maçıyla sona erecek.
- 27.10.2018 18:52
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
WTA Finalleri'nde Stephens ve Ukraynalı Svitolina finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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