WTA Finalleri'nde Stephens ve Ukraynalı Svitolina finale çıktı – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Finalleri'nde Stephens ve Ukraynalı Svitolina finale çıktı

    WTA Finalleri'nde Stephens ve Ukraynalı Svitolina finale çıktı

    Kadın Tenisçiler Birliği () tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde ve finale yükseldi.

    Günün ilk yarı final mücadelesinde Hollandalı Kiki Bertens ile Ukraynalı karşı karşıya geldi. Rakibini 7-5, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Svitolina adını finale yazdırdı.

    Diğer yarı final maçında ise ABD'li , ilk setini 6-0 kaybettiği maçta 6-4 ve 6-1'lik setlerle Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenerek finalde Svitolina'nın rakibi oldu.

    Turnuva, yarın oynanacak final maçıyla sona erecek.

    1. 27.10.2018 18:52
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