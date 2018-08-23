Çağla Büyükakçay, ABD Açık elemelerini geçemedi – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    , elemelerini geçemedi

    <a href="/index/cagla-buyukakcay?id=548b5da6-eee4-4bb4-be3d-a3fe129cfab7" class="" rel="tag">Çağla Büyükakçay</a>, <a href="/index/abd-acik?id=493410de-aa6e-40d0-93d5-1e58f0ce726c" class="" rel="tag">ABD Açık</a> elemelerini geçemedi

    Sezonun son grand slam turnuvası 'ın elemelerinde Çinli Fangzhou Liu'ya 2-1 yenilen , organizasyona veda etti.

    ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada ana tabloya kalabilme mücadelesi veren dünya sıralamasının 206 numarası , ilk eleme turunda klasmanın 138. basamağındaki Fangzhou Liu ile karşılaştı.

    Bir saat 38 dakika süren mücadeleden 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ayrılan milli tenisçi, elemeleri geçemedi.

    1. 23.8.2018 10:41
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