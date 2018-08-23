Çağla Büyükakçay, ABD Açık elemelerini geçemedi
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde Çinli Fangzhou Liu'ya 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay, organizasyona veda etti.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada ana tabloya kalabilme mücadelesi veren dünya sıralamasının 206 numarası Çağla Büyükakçay, ilk eleme turunda klasmanın 138. basamağındaki Fangzhou Liu ile karşılaştı.
Bir saat 38 dakika süren mücadeleden 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ayrılan milli tenisçi, elemeleri geçemedi.
- 23.8.2018 10:41
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
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Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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