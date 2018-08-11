24 yaşındaki milli tenisçi Başak Eraydın bu zaferiyle birlikte bu sezon ikinci, toplamda 14'üncü tekler şampiyonluğunu elde etti.



Toprak zemindeki organizasyonun 4 numaralı seribaşı ismi Eraydın, ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany ile kozlarını paylaştığı final mücadelesinde iyi bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta ikincilik ödülüne uzandığı Segovia'da mağlup ettiği Maristany'ye yine şans tanımayan Eraydın, 78 dakika sonunda 6-4, 6-3'lük setlerle galip gelmeyi başardı.



Çıktığı son 10 maçın 9'unu kazanan Başak, bir önceki gün tamamlanan çiftler kategorisinde ise partneri İpek Soylu ile birlikte ikincilik ödülüne uzanmıştı.