Başak Eraydın, İspanya'da şampiyon oldu
İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen ITF 25K Turnuvası'nda milli tenisçi Başak Eraydın, İspanyol raket Guiomar Maristany'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
24 yaşındaki milli tenisçi Başak Eraydın bu zaferiyle birlikte bu sezon ikinci, toplamda 14'üncü tekler şampiyonluğunu elde etti.
Toprak zemindeki organizasyonun 4 numaralı seribaşı ismi Eraydın, ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany ile kozlarını paylaştığı final mücadelesinde iyi bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta ikincilik ödülüne uzandığı Segovia'da mağlup ettiği Maristany'ye yine şans tanımayan Eraydın, 78 dakika sonunda 6-4, 6-3'lük setlerle galip gelmeyi başardı.
Çıktığı son 10 maçın 9'unu kazanan Başak, bir önceki gün tamamlanan çiftler kategorisinde ise partneri İpek Soylu ile birlikte ikincilik ödülüne uzanmıştı.
- 11.8.2018 20:00
- Güncelleme: 11.8.2018 20:39
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
-
Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
-
Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Başak Eraydın, İspanya'da şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.