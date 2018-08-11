Başak Eraydın, İspanya'da şampiyon oldu – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , 'da şampiyon oldu

    Başak Eraydın, İspanya'da şampiyon oldu

    'nın Las Palmas kentinde düzenlenen ITF 25K Turnuvası'nda , İspanyol raket 'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

    24 yaşındaki bu zaferiyle birlikte bu sezon ikinci, toplamda 14'üncü tekler şampiyonluğunu elde etti.

    Toprak zemindeki organizasyonun 4 numaralı seribaşı ismi Eraydın, ev sahibi ülkeden ile kozlarını paylaştığı final mücadelesinde iyi bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta ikincilik ödülüne uzandığı Segovia'da mağlup ettiği Maristany'ye yine şans tanımayan Eraydın, 78 dakika sonunda 6-4, 6-3'lük setlerle galip gelmeyi başardı.

    Çıktığı son 10 maçın 9'unu kazanan Başak, bir önceki gün tamamlanan çiftler kategorisinde ise partneri ile birlikte ikincilik ödülüne uzanmıştı.

    1. 11.8.2018 20:00
    2. Güncelleme: 11.8.2018 20:39
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