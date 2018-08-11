Başak Eraydın İspanya'da şampiyon
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'da şampiyon

    Başak Eraydın İspanya'da şampiyon

    , İspanyol rakibini 2-0 yenerek 'nda şampiyon oldu

    , 'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

    Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından toprak zeminde düzenlenen finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı.

    Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Başak Eraydın, şampiyonluğa ulaştı.

    1. 11.8.2018 17:13
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