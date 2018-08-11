Başak Eraydın İspanya'da şampiyon
Milli tenisçi, İspanyol rakibini 2-0 yenerek Grand Canaria Turnuvası'nda şampiyon oldu
Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.
Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından toprak zeminde düzenlenen Grand Canaria Turnuvası finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Başak Eraydın, şampiyonluğa ulaştı.
- 11.8.2018 17:13
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Olcay’dan feda
Toplam 1
Yorum
acg Teşekkür ederiz ama az. Kur nerde ise 7 oldu. Kuru en kötü 6 ya sabitlemek gerekir.
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Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Toplam 4
Yorum
harika defans maçı izledim. gs da maicon ile serdarı çok beğendim. gs defansı videoları izlerde ufak tefek hatalarını görürse gerçekten süper bir defans.
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Toplam 13
Yorum
kanarya907 Birader harbiden isminin hakkını veriyorsun, FFP diycem , "yüz koruma maskesiyle ne alaksı var" diyeceksin, o yüzden sen de bence su topu
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