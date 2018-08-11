Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Eraydın, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından toprak zeminde düzenlenen Grand Canaria Turnuvası finalinde ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany Zuleta De Reales ile karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Başak Eraydın, şampiyonluğa ulaştı.