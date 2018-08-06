Başak’ın final kabusu – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Başak’ın final kabusu

    Başak’ın final kabusu
    , 'da katıldığı 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğu kaçırdı. Milli tenisçi, tekler finalinde Rus Samsonova'ya 6-2 ve 6-0'lık setlerle yenildi. Başak, çiftler finalinde ise Curovic ile Bassols-Parres çiftine 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
    1. 6.8.2018
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