Wimbledon'da Roger Federer 3. tura yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Roger Federer üçüncü tura yükselirken, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ikinci turda elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan Federer, dünya klasmanında 73. sırada yer alan Slovak Lukas Lacko ile karşılaştı.
Toplam 90 dakika süren maçı 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazanan İsviçreli tenisçi, üçüncü tura yükseldi.
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Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rus Ekaterina Makarova'ya 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elenmekten kurtulamadı.
Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde Bulgar Viktoriya Tomova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-3'lük setlerle 2-0, kariyerinde 5 Wimbledon şmapiyonluğu bulunan ABD'li Venus Williams da Rumen Alexandra Dulgheru'yu 4-6, 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
- 4.7.2018 23:42
- Güncelleme: 4.7.2018 23:42
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Yorum
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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