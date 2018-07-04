Wimbledon'da Roger Federer 3. tura yükseldi – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Wimbledon'da 3. tura yükseldi

    Wimbledon'da <a href="/index/roger-federer?id=366846e2-7b63-4dcd-8eea-be0b2d8bb714" class="" rel="tag">Roger Federer</a> 3. tura yükseldi

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı üçüncü tura yükselirken, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ikinci turda elendi.

    'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde korta çıkan Federer, dünya klasmanında 73. sırada yer alan Slovak Lukas Lacko ile karşılaştı.

    Toplam 90 dakika süren maçı 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazanan İsviçreli tenisçi, üçüncü tura yükseldi.

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    Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı , Rus Ekaterina Makarova'ya 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elenmekten kurtulamadı.

    Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 'li , mücadelesinde Bulgar Viktoriya Tomova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

    7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Belaruslu 'yı 6-3'lük setlerle 2-0, kariyerinde 5 Wimbledon şmapiyonluğu bulunan 'li Venus Williams da Rumen Alexandra Dulgheru'yu 4-6, 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

    1. 4.7.2018 23:42
    2. Güncelleme: 4.7.2018 23:42
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