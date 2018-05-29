Fransa Açık'ta Rafael Nadal 2. tura yükseldi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) üçüncü gününde, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile tek kadınlarda Serena Williams, Garbine Muguruza ve Maria Sharapova ikinci tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı.
Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 129. basamağındaki Simone Bolelli arasında yağmur nedeniyle ertelenen ilk tur maçına bugün devam edildi. Setlerde 2-0 (6-4, 6-3) önde olan İspanyol tenisçi Nadal, tie-break'e giden üçüncü seti 7-6, mücadeleyi de 3-0 kazanarak tur atladı.
Nadal'ın ikinci turdaki rakibi Arjantinli Guido Pella oldu.
Avustralyalı James Duckworth'u 6-3, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, ikinci turda Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.
5 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro da Fransız Nicolas Mahut'u 1-6, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.
SERENA WİLLİAMS GALİBİYETLE DÖNDÜ
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Çek Kristyna Pliskova ile karşılaştı.
36 yaşındaki Williams, 1 saat 45 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. ABD'li tenisçi, ikinci turda Avustralyalı Ashleigh Barty ile eşleşti.
Turnuvada iki şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, Hollandalı Richel Hogenkamp'ı 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 2015 yılından bu yana Fransa Açık'ta ilk kez ikinci tura çıkma başarısını gösterdi.
İlk turda 2009 şampiyonu Rus Svetlana Kuznetsova ile karşılaşan 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza da rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Muguruza ikinci turda Fransız Fiona Ferro ile eşleşti.
HALEP YARIN KORTA ÇIKACAK
Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, yarın ilk tur maçında ABD'li Alison Riske ile karşılaşacak.
2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki de ikinci turda İspanyol Georgina Garcia Perez ile kozlarını paylaşacak.
Erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sırp Dusan Lajovic ile 20 numaralı seribaşı Novak Djokovic de İspanyol Jaume Munar ile ikinci tur maçlarına çıkacak.
- 29.5.2018 22:53
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Fransa Açık'ta Rafael Nadal 2. tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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