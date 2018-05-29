Fransa Açık'ta Rafael Nadal 2. tura yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 129. basamağındaki Simone Bolelli arasında yağmur nedeniyle ertelenen ilk tur maçına bugün devam edildi. Setlerde 2-0 (6-4, 6-3) önde olan İspanyol tenisçi Nadal, tie-break'e giden üçüncü seti 7-6, mücadeleyi de 3-0 kazanarak tur atladı.

Nadal'ın ikinci turdaki rakibi Arjantinli Guido Pella oldu.

Avustralyalı James Duckworth'u 6-3, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, ikinci turda Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.

5 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro da Fransız Nicolas Mahut'u 1-6, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

SERENA WİLLİAMS GALİBİYETLE DÖNDÜ

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Çek Kristyna Pliskova ile karşılaştı.

36 yaşındaki Williams, 1 saat 45 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. ABD'li tenisçi, ikinci turda Avustralyalı Ashleigh Barty ile eşleşti.

Turnuvada iki şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, Hollandalı Richel Hogenkamp'ı 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 2015 yılından bu yana Fransa Açık'ta ilk kez ikinci tura çıkma başarısını gösterdi.

İlk turda 2009 şampiyonu Rus Svetlana Kuznetsova ile karşılaşan 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza da rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Muguruza ikinci turda Fransız Fiona Ferro ile eşleşti.

HALEP YARIN KORTA ÇIKACAK

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, yarın ilk tur maçında ABD'li Alison Riske ile karşılaşacak.

2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki de ikinci turda İspanyol Georgina Garcia Perez ile kozlarını paylaşacak.

Erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sırp Dusan Lajovic ile 20 numaralı seribaşı Novak Djokovic de İspanyol Jaume Munar ile ikinci tur maçlarına çıkacak.