Fransa Açık'ta Rafael Nadal 2. tura yükseldi – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'ta 2. tura yükseldi

    Fransa Açık'ta Rafael Nadal 2. tura yükseldi

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ın () üçüncü gününde, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı ile tek kadınlarda , Garbine Muguruza ve ikinci tura yükseldi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı.

    Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası ile klasmanın 129. basamağındaki Simone Bolelli arasında yağmur nedeniyle ertelenen ilk tur maçına bugün devam edildi. Setlerde 2-0 (6-4, 6-3) önde olan İspanyol tenisçi Nadal, tie-break'e giden üçüncü seti 7-6, mücadeleyi de 3-0 kazanarak tur atladı.

    Nadal'ın ikinci turdaki rakibi Arjantinli Guido Pella oldu.

    Avustralyalı James Duckworth'u 6-3, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, ikinci turda Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.

    5 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro da Fransız Nicolas Mahut'u 1-6, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

    SERENA WİLLİAMS GALİBİYETLE DÖNDÜ
    Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası , doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası 'ta Çek Kristyna Pliskova ile karşılaştı.

    36 yaşındaki Williams, 1 saat 45 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. ABD'li tenisçi, ikinci turda Avustralyalı Ashleigh Barty ile eşleşti.

    Turnuvada iki şampiyonluğu bulunan , Hollandalı Richel Hogenkamp'ı 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 2015 yılından bu yana Fransa Açık'ta ilk kez ikinci tura çıkma başarısını gösterdi.

    İlk turda 2009 şampiyonu Rus Svetlana Kuznetsova ile karşılaşan 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza da rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

    Muguruza ikinci turda Fransız Fiona Ferro ile eşleşti.

    HALEP YARIN KORTA ÇIKACAK
    Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona , yarın ilk tur maçında ABD'li Alison Riske ile karşılaşacak.

    2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki de ikinci turda İspanyol Georgina Garcia Perez ile kozlarını paylaşacak.

    Erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sırp Dusan Lajovic ile 20 numaralı seribaşı Novak Djokovic de İspanyol Jaume Munar ile maçlarına çıkacak.

    1. 29.5.2018 22:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fransa Açık'ta Rafael Nadal 2. tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN