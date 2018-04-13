Rus tenisçiler kampta
RUSYA Kadın Tenis Milli Takımı'nın Belek Turizm Merkezi'nde kampı yarın sona eriyor.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Sirene Belek Hotel'de kamp yapan Rusya Kadın Tenis Milli Takımı kafilesinde 27 sporcu bulunuyor. Antrenörler Anastasia Miskina ve Evgenia Manyukova önderliğindeki kampta ünlü raket Ekaterina Makarova da buluyor. 27 Mayıs'ta Fransa'da toprak kortta yapılacak grand slam turnuvalarından 'Roland Garros'a hazırlanan Rus tenisçiler, son 3 yıldır kamp için Belek'i tercih ediyor. Kamp süresince günde 2'şer saatten çift antrenman yapan sporcuların kampı yarın sona erecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:46
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Toplam 7
Yorum
GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
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