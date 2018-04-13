Rus tenisçiler kampta

Belek Turizm Merkezi'ndeki Sirene Belek Hotel'de kamp yapan Rusya Kadın Tenis Milli Takımı kafilesinde 27 sporcu bulunuyor. Antrenörler Anastasia Miskina ve Evgenia Manyukova önderliğindeki kampta ünlü raket Ekaterina Makarova da buluyor. 27 Mayıs'ta Fransa'da toprak kortta yapılacak grand slam turnuvalarından 'Roland Garros'a hazırlanan Rus tenisçiler, son 3 yıldır kamp için Belek'i tercih ediyor. Kamp süresince günde 2'şer saatten çift antrenman yapan sporcuların kampı yarın sona erecek.