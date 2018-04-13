Rus tenisçiler kampta – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Rus tenisçiler kampta

    Rus tenisçiler kampta

    RUSYA 'nın 'nde kampı yarın sona eriyor.

    'ndeki Sirene Belek Hotel'de kamp yapan Rusya kafilesinde 27 sporcu bulunuyor. Antrenörler Anastasia Miskina ve Evgenia Manyukova önderliğindeki kampta ünlü raket Ekaterina Makarova da buluyor. 27 Mayıs'ta 'da toprak kortta yapılacak grand slam turnuvalarından ''a hazırlanan Rus tenisçiler, son 3 yıldır kamp için Belek'i tercih ediyor. Kamp süresince günde 2'şer saatten çift antrenman yapan sporcuların kampı yarın sona erecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:46
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