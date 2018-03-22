Serena Williams ilk turda veda etti
Miami Açık'a katılan ABD'li tenisçi Serena Williams, Japon Naomi Osaka'ya 2-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.
ABD'de düzenlenen toplam 8 milyon dolar ödül dağıtılacak turnuvada mücadele eden 36 yaşındaki Williams, tek kadınlar ilk turunda Indian Wells'te şampiyonluğa ulaşan 20 yaşındaki Japon Osaka ile karşılaştı.
Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen eski dünya 1 numarası Serena Williams, dünya 22'ncisi rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak elendi.
Çocuk sahibi olduktan 14 ay sonra kortlara geçen hafta sona eren Indian Wells ile dönen ABD'li tenisçi, üçüncü turda ablası Venus Williams'a yenilerek turnuvadan elenmişti.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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Ültimatom!
Toplam 1
Yorum
1616 Merak Etme Herkes Görevini Yapar Ama Sen Böyle Korkak Futbol Oynatmaya Devam Edersen 3 yada 4. Ancak oluruz...
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Karaman Karabük’te
Toplam 1
Yorum
celal bu ruh halıylemı takıma enerjı vereceksın sen once kandıne enerjı ver se halıne bak hoca berber ucretı 20 tl
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Başımız dik çıkarız
Toplam 2
Yorum
celal sen hıc bır zaman buyuk td olamazsın hele bjk macındakı yatısından sonra bırak bu ayakları yemıyor kımse
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