Serena Williams ilk turda veda etti – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ilk turda veda etti

    Serena Williams ilk turda veda etti

    Miami Açık'a katılan 'li tenisçi , Japon Naomi Osaka'ya 2-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

    'de düzenlenen toplam 8 milyon dolar ödül dağıtılacak turnuvada mücadele eden 36 yaşındaki Williams, tek kadınlar ilk turunda Indian Wells'te şampiyonluğa ulaşan 20 yaşındaki Japon Osaka ile karşılaştı.

    Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen eski dünya 1 numarası , dünya 22'ncisi rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak elendi.

    Çocuk sahibi olduktan 14 ay sonra kortlara geçen hafta sona eren Indian Wells ile dönen ABD'li tenisçi, üçüncü turda ablası Venus Williams'a yenilerek turnuvadan elenmişti.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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