Aksu elendi – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Aksu elendi

    Aksu elendi

    Milli tenisçi , Japonya'da katıldığı 25 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde 'a 2-1 yenildi.

    , Japonya'da katıldığı 25 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde 'a 2-1 yenildi. İlk seti 7-5 alan Ayla, ikinci seti 6-4 kaybetti. Karar setini 3-2 yitiren Ayla bu sonuçla yarı finale yükselme şansını kaçırmış oldu
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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