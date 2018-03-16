Sharapova sakatlandı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Sharapova sakatlandı

    Sharapova sakatlandı

    Rus tenisçi, sol kolundaki sakatlık nedeniyle 'a katılamayacağını duyurdu

    Tek kadınların eski dünya bir numarası , sakatlığı nedeniyle 'ta mücadele edemeyecek.

    Organizasyonun internet sitesine yazılı açıklamalarda bulunan Rus tenisçi, "Sol kolumdaki sakatlık nedeniyle sevdiğim turnuvalar arasında yer alan Miami Açık'a katılamayacağım. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

    Meldonyum kullandığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık doping cezasının ardından çıktığı maçlarda eski formundan uzak bir görüntü çizen Sharapova'nın yerine 'li Jennifer Brady organizasyonda mücadele edecek.

    Son olarak ABD'de düzenlenen Indian Wells'te ilk turda kaybeden 30 yaşındaki Sharapova, 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörü Sven Groeneveld ile geçen hafta yollarını ayırmıştı.

    Miami Açık, 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:38
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