Sharapova sakatlandı
Rus tenisçi, sol kolundaki sakatlık nedeniyle Miami Açık'a katılamayacağını duyurdu
Tek kadınların eski dünya bir numarası Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Miami Açık'ta mücadele edemeyecek.
Organizasyonun internet sitesine yazılı açıklamalarda bulunan Rus tenisçi, "Sol kolumdaki sakatlık nedeniyle sevdiğim turnuvalar arasında yer alan Miami Açık'a katılamayacağım. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Meldonyum kullandığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık doping cezasının ardından çıktığı maçlarda eski formundan uzak bir görüntü çizen Sharapova'nın yerine ABD'li Jennifer Brady organizasyonda mücadele edecek.
Son olarak ABD'de düzenlenen Indian Wells'te ilk turda kaybeden 30 yaşındaki Sharapova, 2014'ten bu yana çalıştığı Hollandalı antrenörü Sven Groeneveld ile geçen hafta yollarını ayırmıştı.
Miami Açık, 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:38
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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