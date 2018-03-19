Indian Wells'te şampiyonar belli oldu – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Indian Wells'te şampiyonar belli oldu

    Indian Wells'te şampiyonar belli oldu

    Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Arjantinli Juan Martin , kadınlarda ise Japon kazandı.

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, geçen yıl da dahil 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli ile 2013'ten sonra bir kez daha finale çıkan Arjantinli Juan Martin karşılaştı.

    6 numaralı seribaşı Del Potro, dünya 1 numarası Federer'i 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

    Federer'e karşı oynadığı 25. maçta 7. galibiyetini alan 29 yaşındaki Del Potro, kariyerindeki 22. tekler şampiyonluğuna uzandı.

    Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer ise 2018'de çıktığı 18. karşılaşmada ilk mağlubiyetini aldı.

    Kadınlarda zafer Osaka'nın

    Tek kadınlar finali ise 20 yaşındaki raketler ile Daria Kasatkina'yı karşı karşıya getirdi.

    Dünya 44 numarası Japon Osaka, sıralamanın 19'uncu basamağındaki Rus Kasatkina'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup etti.

    Osaka böylece WTA turnuvalarındaki ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:59
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