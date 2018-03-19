Indian Wells'te şampiyonar belli oldu
Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Arjantinli Juan Martin Del Potro, kadınlarda ise Japon Naomi Osaka kazandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, geçen yıl da dahil 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile 2013'ten sonra bir kez daha finale çıkan Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaştı.
6 numaralı seribaşı Del Potro, dünya 1 numarası Federer'i 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Federer'e karşı oynadığı 25. maçta 7. galibiyetini alan 29 yaşındaki Del Potro, kariyerindeki 22. tekler şampiyonluğuna uzandı.
Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer ise 2018'de çıktığı 18. karşılaşmada ilk mağlubiyetini aldı.
Kadınlarda zafer Osaka'nın
Tek kadınlar finali ise 20 yaşındaki raketler Naomi Osaka ile Daria Kasatkina'yı karşı karşıya getirdi.
Dünya 44 numarası Japon Osaka, sıralamanın 19'uncu basamağındaki Rus Kasatkina'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup etti.
Osaka böylece WTA turnuvalarındaki ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:59
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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