Sakatlıktan dönen İpek Soylu yenildi
İki ay sonra kortlara dönen milli tenisçi İpek Soylu, İtalya'daki 25 bin dolar ödüllü ITF Turnuvası'na teklerde ilk turda veda etti.
İpek Soylu, omzundaki sakatlık nedeniyle Avustralya Açık'tan bu yana ilk maçına, Santa Margherita Di Pula Turnuvası'nda çıktı.
Toprak kortta oynanan turnuvanın ilk turunda Lihtenştayn'dan Kathinka von Deichmann ile karşılaşan İpek, mücadeleden 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ayrıldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:52
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
can35 bu slagon beşiktaşın sayın Evren....lütfen alıntı yapmayın.
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Trabzonspor’da kongre öncesi borç gerginliği
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Hepimiz bir toparlanıp birlik olamadık..Hep birbirimize eleştiriler.Başkan adayı bile 8 tane var..Birlik olsa bir tane olur hadi 2 tane .
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Trabzonspor için "birlik" çağrısı!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Teşekkürler başkan desteğinizle inşALLAH toparlanacak takım..
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