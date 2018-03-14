Sakatlıktan dönen İpek Soylu yenildi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Sakatlıktan dönen yenildi

    Sakatlıktan dönen İpek Soylu yenildi

    İki ay sonra kortlara dönen milli tenisçi , 'daki 25 bin dolar ödüllü ITF Turnuvası'na teklerde ilk turda veda etti.

    , omzundaki sakatlık nedeniyle 'tan bu yana ilk maçına, Santa Margherita Di Pula Turnuvası'nda çıktı.

    Toprak kortta oynanan turnuvanın ilk turunda Lihtenştayn'dan Kathinka von Deichmann ile karşılaşan İpek, mücadeleden 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ayrıldı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:52
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